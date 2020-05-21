أفعال الإنسان بين التواكلية والخلق الذاتي - حسن خليل غريب

2020/05/21 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب مدخل في نقد ثقافة التواكل والتسليممدخل في معرفة فكرة الله:المثال الأعلى، ويُرمز إليه بفكرة الله، أو خالق الكون، أو الصانع الأول، أو العلة الأولى، وهو موجود بالقوة قياساً على أن لكل موجود علة لوجوده.



وإذا كانت هذه فرضية منطقية استناداً إلى قياسات عقلية، فإن إنكار وجوده فرضية أيضاً، لأن فكرة الله لا يمكن معرفتها بالحس المباشر.



أما نحن فندرك وجود الله بالعقل لأن الله لا يمكن البرهان على وجوده ......





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