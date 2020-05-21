2020/05/21 | 19:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلاطي يدعو الكاظمي لاختيار وزير النفط بنفسه بعد اختلاف نواب البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 19:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاطي يدعو الكاظمي لاختيار وزير النفط بنفسه بعد اختلاف نواب البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاطي يدعو الكاظمي لاختيار وزير النفط بنفسه بعد اختلاف نواب البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).