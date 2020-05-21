الولايات المتحدة.. ارتفاع معدلات البطالة الى 38 مليون شخص رغم تخفيف إجراءات الإغلاق

2020/05/21 | 19:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي في 16 مايو الجاري بلغت إجمالا 2.438 مليون.وجاءت البيانات متوافقة مع توقعات المحللين، الذين توقعوا أن يبلغ إجمالي الطلبات 2.4 مليون في أحدث أسبوع.ووصل إجمالي عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الشهرين الماضيين إلى 38.6 […]

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