وزارة التربيّة السوريّة تكشف عن خطة امتحانات 2020 بإجراءات صحيّة محددة

2020/05/21 | 19:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا اليوم الخميس عن ما سمّتها «خطّة الطوارئ الصحيّة»، تهدف إلى إقامة امتحانات الشهادة الثانويّة وشهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي، وفق إجراءات محددة، وذلك في ظل انتشار فيروس #كورونا.…

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