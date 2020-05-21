العراق يرفد منظومة الكهرباء الوطنية بـ200 ميغاواط مطلع حزيران

2020/05/21 | 19:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي يوم الخميس ان وزير الكهرباء وجه بتشغيل محطة الناصرية المركبة بداية شهر حزيران بواقع ١٠٠ ميغاواط وبعدها بأسبوع يتم تشغيل ١٠٠ ميغاواط الأخرى .

وقال السليطي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه طالب الوزارة بضرورة الإسراع بتشغيل وحدات محطة الناصرية المركبة وإدخالها بالعمل بأسرع وقت ممكن وتم اجراء الاتصالات مع الشركة المنفذة وتوجيهها بالتشغيل بالمواعيد اعلاه والتي ستسهم بزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية .

وجهزت محطة الناصرية المركبة موادها عام ٢٠٠٩ وبقيت متروكة لغاية الان.

واضاف النائب انه يتم توفير التخصصات اللازمة لنصبها وتشغيلها ضمن قانون الموازنة عام ٢٠١٩ .

ويعاني العراق من نقص حاد بالكهربائية ويتفاقم مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة و ازدياد الطلب على تجهيز الطاقة.

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