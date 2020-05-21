2020/05/21 | 19:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب 'كورونا'.. 39 مليون أميركي فقدوا وظائفهم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب 'كورونا'.. 39 مليون أميركي فقدوا وظائفهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).