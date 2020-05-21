رئيس الوزراء يعلن إحباط غزوة إرهابية لـ”داعش”

2020/05/21 | 19:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إحباط غزوة إرهابية لتنظيم داعش الإرهابي، فيما أكد أن حكومته تواجه تحديات خطيرة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “الكاظمي، رأس الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وأكد خلال الاجتماع ان الوقت للعمل […]

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