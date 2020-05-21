من يتخذ المودودي مرجعه يفقد ولاءه للشعب وللوطن. - سعيد الكحل

2020/05/21 | 19:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل أسقطت واقعة إطلاق أسماء شيوخ التطرف ودعاة الإرهاب والكراهية على عدد من شوارع وأزقة مدينة تمارة ، القناع عن الإستراتيجية الحقيقية التي يطبقها حزب العدالة والتنمية بغاية "التمكين" دون الإعلان عنها بشكل رسمي حتى لا يصطدم مع النظام الملكي وتيار الحداثة والديمقراطية .



فالحزب ، حين قرر المشاركة السياسية من خلال مؤسسات الدولة وخوض الانتخابات ، تظاهر بقبول الانخراط في بناء الدولة الديمقراطية دون أن يتخلى ......





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