2020/05/21 | 19:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل يوجه بالتنسيق مع الخارجية لاستحصال الموافقات الرسمية وتنفيذ رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين في تركيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 19:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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