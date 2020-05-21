مراسلنا: وزير الدفاع يصل إلى مقر قيادة عمليات صلاح الدين

2020/05/21 | 19:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون ، اليوم الخميس، الى مقر قيادة عمليات صلاح الدين في اول زيارة رسمية لمناقشة الوضع الامني في المحافظة .

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