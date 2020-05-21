نموذج انتخابي جديد يتوقع خسارة ساحقة لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة

2020/05/21 | 19:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… تنبأ نموذج انتخابي أمريكي جديد بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيخسر بشكل ساحق في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني المقبل بسبب الاقتصاد المنكوب بالفايروس.وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن “نموذج الانتخابات الوطنية الذي أصدرته شركة أكسفورد إيكونوميكس أكد إن الركود الاقتصادي الذي تسبب به فايروس كورونا سيعاني ترامب […]

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