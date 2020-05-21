2020/05/21 | 19:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية توضح بشأن تمويل معاملات وحدات الانفاق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 19:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توضح بشأن تمويل معاملات وحدات الانفاق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توضح بشأن تمويل معاملات وحدات الانفاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).