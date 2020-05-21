العراق يسجل 6 وفيات و153 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/05/21 | 19:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 6 وفيات، و153 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت الوزارة في بيان اليوم انه تم فحص (٦١٥١) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٦٩٧٦٠).واضاف البيان انه سجلت في […]

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