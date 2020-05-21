محافظ بغداد : لا توجد منطقة خالية من الإصابات بكورونا في العاصمة

2020/05/21 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع محافظ بغداد محمد جابر العطا ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في العاصمة، وأنه لا توجد منطقة خالية من الإصابة بالوباء.

وقال العطا في تصريح، إن المواطنين في بغداد غير ملتزمين كليا بالقرارات الصادرة من خلية الأزمة بشأن الحظر الوقائي ويتعمد البعض كسرها وخصوصا بالاختلاط الكبير ما سبب انتشار الفيروس سريعا، مرجحا اتساع الرقعة الجغرافية للإصابات بكورونا في بغداد وعدم قدرة المستشفيات في الرصافة على استيعاب أعداد المصابين إذا لم يطبق حظر التجوال الشامل، والتشديد على الحركة والتجمعات.

وأضاف “تم توجيه طلب وبكتاب رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء بأن يكون الحظر شاملا لمدة أربعة عشر يوما، مؤكدا تقديم طلب أيضا لقائد عمليات بغداد بمنع الحركة ليلا.

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