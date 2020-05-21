رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الإيراني

2020/05/21 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الايراني، اسحق جهانغيري، هنأه فيه على تولي المنصب ونيله ثقة ممثلي الشعب.

وأعرب جهانغيري عن تطلع بلاده الى تعزيز العلاقات ومعالجة نقاط الخلاف، وتأييد إيران لأخذ العراق دورا قويا في المنطقة، استنادا الى تماسك سيادته ووحدة اراضيه،مبديا استعداد إيران لتعزيز التعاون بين وزارتي الصحة في البلدين لمواجهة وباء كورونا.

من جهته أكد الكاظمي، أنه سيعمل بكل جد على منع بروز أسباب توتر مستحدثة في المنطقة تضاف الى حراجة الوضع الناجم عن الوباء والأزمة الاقتصادية.

هذا وناقش الجانبان الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط، وكذلك تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة ومعاودة اجتماعاتها بعد الوباء، ورفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين.

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