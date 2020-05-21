جهاز مكافحة الإرهاب يحبط مخططات إرهابية لاستهداف المواطنين خلال شهر رمضان

2020/05/21 | 19:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر جهاز مكافحة الإرهاب بيانا تحت عنوان “وعدنا صادق مع الله والوطن والشعب”.

وقال الجهاز، إنه تنفيذًا لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب بعمليات نوعية استباقية تستهدف بقايا فلول داعـش الإرهابية والتي تُحاول استهداف أمن المواطنين العُزل في شهر رمضان المُبارك، حيثُ نفذت وحدات الجهاز الاستخبارية والعملياتية عملية تفكيك شبكة إرهابية مؤلفة من خمسة عناصر مُتهمة بتنفيذ عمليات إرهابية، والتي كانت تُخطط لشن عملية إرهابية فيما يُسمى بولاية الجنوب.

وأشار البيان الى أن القوة صادرت عددا من الصواريخ المُخصصة لتنفيذ عمليات إرهابية خلال الأيام القادمة.

هذا ونفذت وحدات جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية تم من خلالها ألقاء القبض على أحد الإرهابيين المُتخفين في قرية كنعوص ضمن مُحافظة صلاح الدين.

وتأتي هذه العمليات النوعية انسجاما مع الأوامر الصادرة من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الرُكن عبد الوهاب الساعدي لسحق الإرهاب ومُلاحقة بقايا داعـش ومن يدعمُها.

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