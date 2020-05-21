2020/05/21 | 19:51 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

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