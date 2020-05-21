ترامب يعلن الانسحاب من

2020/05/21 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الأجواء المفتوحة" الدفاعية.

وأوضح مسؤول رفيعفي الإدارة الاميركية للحرة، أن قرار الانسحاب من هذه المعاهدة الدولية التي تسمح بالمراقبة الجوية فوق أراضي الدول المشاركة فيها اتخذ بعد مراجعة مطولة.

وأظهرت المراجعة انتهاكا متكررا من روسيا لبنود المعاهدة، على نحو يمكن أن يشكل تهديدات عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

والاتفاقية، التي وقعت عليها 34 دولة، تسمح لجيش كل دولة بإجراء طلعات مراقبة جوية فوق أراضي الدولة الأخرى بعد وقت قصير من إعطاء إشعار بذلك.

ويمكن للطائرة مسح المنطقة التي تحلق فوقها وجمع المعلومات والصور للمنشآت والأنشطة العسكرية.

والهدف من هذه الفكرة أنه بقدر ما تعرف الجيوش أكثر عن بعضها البعض، فإن فرص اندلاع نزاعات عسكرية تصبح أقل.

وأظهرت المراجعة انتهاكا متكررا من روسيا لبنود المعاهدة، على نحو يمكن أن يشكل تهديدات عسكرية للولايات المتحدة وحلفائها.

كما أضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لديها قدرات كبيرة للمراقبة عبر الأقمار الصناعية.

يذكر أن هذه المعاهدة اقترحها الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور عام 1955، ولم توقع إلا في عام 1992.

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