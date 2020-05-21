مصرف الرشيد يعلن استمرار صرف رواتب الموظفين غداً الجمعة والسبت

2020/05/21 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف الرشيد ، الخميس ، استمرار صرف رواتب الموظفين يومي غد الجمعة والسبت.

وقال المصرف في ب...





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