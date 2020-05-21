2020/05/21 | 20:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]جدد عضو مجلس النواب عن كتلة الحكمة النيابية حسن خلاطي، اليوم الخميس، دعوته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اختيار شخصية بصرية كفوءة لحقيبة النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاطي يجدد دعوته للكاظمي اختيار شخصية بصرية كفوءة لحقيبة النفط ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاطي يجدد دعوته للكاظمي اختيار شخصية بصرية كفوءة لحقيبة النفط ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).