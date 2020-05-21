اكتشاف ثقب أسود على بعد “خطوتين” من الأرض!

2020/05/21 | 20:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كتشف علماء الفلك ثقبا أسود على مقربة شديدة من الأرض، بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة دون الحاجة لاستخدام التلسكوب.فهل يشكل هذا الثقب خطورة على كوكبنا؟

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