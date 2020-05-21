2020/05/21 | 20:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتعافون من كورونا حول العالم يتجاوزون مليوني شخص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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