الإلهام الشعري عند كل من العرب و الامازيغ - الحسن زهور

2020/05/21 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحسن_زهور تختلف نظرة العرب و الامازيغ حول مصدر الإلهام الشعري، و بالتالي تختلف المرجعية الفكرية لكل منهما حول هذ الإلهام.



فكيف تنظر المرجعيتان العربية و الأمازيغية الى العالم اعتمادا على وسيلة تعبيرية فنية و هي الشعر الذي تعتبر لديهما من ارقى الكلام الفني للتعبير عن الاحاسيس و عن الواقع المعاش و عن رؤى الى العالم و الى الوجود؟ سنقتصر هنا على فترة ما قبل التدوين عند العرب و الامازيغ.



بالنسبة للشعر ......





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