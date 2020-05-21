2020/05/21 | 20:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرف الرشيد يفتح فروعه الجمعة والسبت لدفع الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 20:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يفتح فروعه الجمعة والسبت لدفع الرواتب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يفتح فروعه الجمعة والسبت لدفع الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).