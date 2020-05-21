2020/05/21 | 20:15 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البدء بحفر اول بئر إنتاجي جديد في حقل مجنون النفطي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 20:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البدء بحفر اول بئر إنتاجي جديد في حقل مجنون النفطي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البدء بحفر اول بئر إنتاجي جديد في حقل مجنون النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).