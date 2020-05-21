الكاظمي يوفد مبعوثاً للسعودية لبحث الملف الاقتصادي

2020/05/21 | 20:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة). أوفد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير المالية علي علاوي، إلى السعودية لبحث الملف الاقتصادي بين البلدين.وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان له تلقته ( المستقلة)… اليوم الخميس إن “علاوي توجه إلى المملكة العربية السعودية مبعوثاً من رئيس مجلس الوزراء لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع الإقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار”.وتعتبر زيارة علاوي الخارجية […]

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