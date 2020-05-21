تعرف على مواصفات افضل الهواتف الصينية القادمة

2020/05/21 | 20:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تداولت بعض المواقع وصفحات الإنترنت تسريبات تكشف عن بعض مزايا هاتف Realme X3 SuperZoom المرتقب، الذي يتوقع أن يصبح أحد أفضل الهواتف التي أنتجتها الصين هذا العام.وتبعا لموقع Tech-Hangout فإن الهاتف الجديد سيأتي بهيكل من المعدن والبلاستيك مزود بماسح لبصمات الأصابع مثبت على حافته اليمنى، والحافة السفلية لهيكل الجهاز سيكون فيها منفذ […]

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