الحشد الشعبي يتابع تحركات “داعش” شرق صلاح الدين

2020/05/21 | 20:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي، الخميس، عملية أمنية شرق محافظة صلاح الدين لمتابعة تحركات فلول “داعش” الإرهابي.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إنه بعد ورود معلومات استخباراتية بوجود تحركات عناصر من “داعش”، باشرت قوة من لواء 21 الحشد الشعبي بتفتيش منطقة الناعمة بمحاذاة جبال حمرين شرق صلاح الدين والتأكد من سلامة الاهالي.

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