الحشد يعفر مرقد الإمام زيد (ع) وثماني مناطق في بابل خلال 24 ساعة

2020/05/21 | 20:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجزت هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل، تعفير مرقد الإمام زيد بن علي (عليهما السلام) وثماني مناطق للوقاية من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل انجزت خلال الـ24 ساعة الماضية تعفير مرقد الإمام زيد بن علي (عليهما السلام) للوقاية

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