إحباط عملية إرهابية كشف عنها “قرداش” بعد اعتقاله

2020/05/21 | 20:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن بغداد أحبطت عملية إرهابية كشف عنها أهم قادة تنظيم داعش، وهو عبد الناصر قرداش، الذي تم اعتقاله مؤخراً.جاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي اليوم الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.وأكد الكاظمي أن “الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة وليس وقت كلام، وهذه […]

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