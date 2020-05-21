شرط «الرمز الصحي» للتنقل بين المدن حديث الشارع بتركيا

2020/05/21 | 20:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحّة التركيّة عن السماح بالتنقل بين الولايات في البلاد، بعد الحصول على «إذن»، بشكل إلكتروني عبر تطبيق للموبايل.وقال وزير الصحة التركي “فخر الدين قوجه” أمس الأربعاء: إن «الحصول على الرمز الصحي من…

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