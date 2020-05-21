مصريون يتسابقون على كعك العيد قبل الحظر

2020/05/21 | 20:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسارع العائلات في القاهرة لشراء الكعك والبسكويت بمناسبة عيد الفطر الذي يحل الأسبوع القادم، في ظل قيود صارمة وحظر تجول لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعادة ما يخرج المصريون إلى الشوارع والمتنزهات في عيد الفطر ويتزاورون ويتبادلون الكعك والبسكويت، لكن هذا العام وبسبب تفشي الفيروس أعلنت السلطات تشديد حظر التجول الليلي في العيد ليكون من الخامسة مساء مع وقف وسائل النقل العام بدءا من يوم الأحد ولمدة ستة أيام.

وقال متسوقون يرتدي معظمهم الكمامات إن الاحتفال بالعيد سيكون أقل بهجة هذا العام، وذلك بعدما صعبت القيود القائمة من التقاء وتزاور العائلات لتناول الإفطار معا طوال شهر رمضان.

وقالت هدى محمود (53 عاما) وهي تقف خارج متجر وتحمل علبة بسكويت "لن نرى أقاربنا وأحباءنا وأصدقاءنا".

وأضافت "اعتدنا أن نخرج ونستمتع بارتياد المقاهي لكننا الآن نحترس ونحافظ على أنفسنا".

وأعلنت مصر تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، وهي أعلى زيادة يومية للإصابات منذ بدء التفشي.

وقال علي محمد (26 عاما) الذي يعمل مهندسا مدنيا ”هناك حظر ليلي، الجميع يباشر مصالحه الآن في الصباح“.



وأضاف ”في المساء نختفي جميعا“.

ومن المتوقع فلكيا أن يبدأ عيد الفطر يوم الأحد القادم.

وستغلق المتاجر والمطاعم والمتنزهات والشواطئ أيضا خلال عطلة العيد التي ستمتد لستة أيام بدلا من ثلاثة في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

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