الصحة النيابية تحمل القوات الأمنية مسؤولية عدم الالتزام بالحظر ألمناطقي

2020/05/21 | 20:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الخميس، القوات الأمنية مسؤولية عدم الالتزام بتطبيق إجراءات حظر التجوال، فيما بينت أن القوات الأمنية متراخية مع المخالفين.وقال عضو اللجنة عبد عون علاوي في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “المناطق التي شملت بالحظر المناطق في بغداد لم تلتزم حتى الآن بإجراءات الحظر وتمارس طقوسها

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