العراق : إجلاء عشرات العمال الأجانب من حقول غاز بعد تظاهرات

2020/05/21 | 20:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أجلي عشرات العمال الأجانب من العراق بعد احتجاجات أمام أحد الحقول النفطية في محافظة البصرة الجنوبية، بحسب ما أكد مسؤولون من القطاع الخميس.وغادرت خمس طائرات العراق الأربعاء وعلى متنها نحو أربعين أجنبياً من شركة “شل” النفطية التي تدير عمليات استخراج الغاز من ثلاثة حقول في جنوب البلاد مع “ميتسوبيشي” وشركة غاز البصرة، […]

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