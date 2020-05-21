ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا إلى 4249 حالة في تركيا

2020/05/21 | 20:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الصحة التركية أن حصلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ارتفعت بواقع 27 حالة منذ أمس الأربعاء لتبلغ 4249 حالة.وحسب الإحصاءات الجديدة التي قدمها وزير الصحة التركي فخر الدين كوجة اليوم الخميس، سجلت بلاده 961 إصابة جديدة بكورونا لترتفع الحصيلة إلى 153 ألفا و548.وأكد كوجة أن معدل الإصابات اليومية لا […]

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