68 اصابة بكورونا في الرصافة بيوم واحد.. صحتها تكشف تفاصيلها وتوزيعها الجغرافي

2020/05/21 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

صحة الرصافة تنشر التوزيع الجغرافي للإصابات الـ"68" بفيروس كورونا المسجلة اليوم

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