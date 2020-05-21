درجال يطالب الاندية والاتحادات الرياضية بتصحيح مسارها

2020/05/21 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الخميس (21 آيار 2020)، وفدا من نجوم الكرة السابقين والمدربين حاليا، وهم نزار اشرف وراضي شنيشل وجبار هاشم وصالح حميد، فيما طالب الاندية والاتحادات الرياضية تصحيح المسار.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته ( بغداد اليوم): ان "الوفد الزائر ناقش جملة من القضايا الرياضية الجماهيرية منها الازمة الصحية واثارها على الرياضة والتدابير اللازمة في حال استئناف دوري الكرة مع مناقشة واقع الاندية الرياضية بصورة عامة وما تعانيه من ضعف في التحضير والاعداد والاستثمار لتمويل نفسها" .





واضاف: ان "الوزير بين ان حالة التوقف ومواجهة الفيروس وتطوير وتحديث استعداداتنا كمؤسسات عامة قطاعية تفترض بالاندية الرياضية والاتحادات هي الاخرى مراجعة الذات وتصحيح مسار عملها، اذ لايمكن ان يستمر الوضع وعجلة الرياضة مستمرة بالدوران على وفق الالية القديمة".

بغداد اليوم/ متابعة

وافقت أندية رابطة كرة القدم الإنجليزية بدرجاتها الثلاثة على أن لا يتم إلغاء الهبوط حتى لو تم إنهاء الموسم الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأعلنت رابطة الكرة الإنجليزية في بيان رسمي اليوم الخميس(21

بغداد اليوم/ متابعة

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 3 مقترحات جديدة لتجنُّب خطر إلغاء بطولة دوري أبطال آسيا 2020، الأمر الذي يترتَّب عليه خسائر مالية تقدر تفوق 300 مليون دولار.

وتوقفت منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا عند نهاية الجولة ال

بغداد اليوم/ متابعة

صرح الحكم الإسباني السابق إيتورالدي جونزاليس بأن 90% من الحكام يشجعون ريال مدريد، والبقية يشجعون برشلونة، مشيراً في نفس الوقت إلى أن تشجيع الحكم لفريق لا يعني بالضرورة بأنهم ليسوا محترفين.

وكان نفس الحكم قد صرح منذ عدة سنوات

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