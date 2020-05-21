صحة الكرخ توضح تفاصيل الحالات الـ 24 المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا

2020/05/21 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ ببغداد، الاثنين (18 أيار 2020)، تفاصيل الحالات الـ 24 المؤكد اصابتها اليوم ...





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