القدس: الضحية الأولى في صفقة القرن

2020/05/21 | 20:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أ.د.محسن القزويني… أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء؛ ان منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام عام 1993 في حلٍّ من هذا الاتفاق وذلك رداً على اعلان إسرائيل عن مخططٍ لضم المستعمرات التي أنشئت في الضفة الغربية.وكان نتانياهو قد صرح أثناء تنصيب الحكومة أمام الكنيست “ان هذه المناطق هي […]

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