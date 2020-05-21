12 خطوة ان فعلتها حكومة الكاظمي بـ”الاقتصاد المقلوب” قد تتجاوز الازمة

2020/05/21 | 20:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يس عراق: يجمع المراقبون انه ليس امام حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الكثير من الوقت لإجراء اصلاحات جذرية في بنية الاقتصاد العراقي، وهو ايضاً ما لا يدعم اي اجراءات ترقيعية كما حدث في الفترة القليلة الماضية آبان حكومة عبد المهدي، لإسباب تتعلق بفداحة الخسائر وتراكم حجم الدين العام، الخارجي والداخلي.تقترح تقارير اقتصادية […]

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