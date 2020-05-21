الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية في بحيرة الثرثار لملاحقة داعش

2020/05/21 | 20:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية دهم وتفتيش في مناطق وادي شريخ والوديان والابار والمناطق المحيطة في بحيرة الثرثار غرب مدينة سامراء.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “معلومات استخباراتية وردت إلى اللواء ٣١٤ في الحشد الشعبي افادت بتواجد مجموعة من عناصر داعش الإرهابي […]

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