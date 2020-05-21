صحة الكرخ توضح تفاصيل الحالات الـ 24 المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا

2020/05/21 | 20:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ ببغداد، اليوم الاثنين، تفاصيل الحالات الـ 24 المؤكد اصابتها اليوم بفيروس كورونا هذا اليوم.وقالت الدائرة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع تفاصيل الإصابات المسجلة في مستشفياتها لهذا اليوم تمثل بتسجيل 24 اصابة جديدة، ليصبح حالات الاصابة التراكمي 486 منذ بداية الازمة […]

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