الكاظمي يحدد 4 اهداف لحكومته ويؤكد نحن مع منح الصلاحيات للمحافظات

2020/05/21 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… حدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 4 أهداف لحكومته، كاشفا عن إحباط “غزوة” إرهابية مؤخرا.وقال الكاظمي في بيان لمكتبه وتلقته ( المستقلة)..اليوم الخميس خلال ترؤسه الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إن “الوقت للعمل ومواجهة التحديات الصعبة وليس وقت كلام، وهذه الحكومة هي رد فعل لحراك شعبي وتواجه تحديات خطيرة […]

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