2020/05/21 | 20:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الزراعة : المباشرة بصرف مستحقات مسوقي الذرة الصفراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 20:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الزراعة : المباشرة بصرف مستحقات مسوقي الذرة الصفراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الزراعة : المباشرة بصرف مستحقات مسوقي الذرة الصفراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).