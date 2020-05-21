2020/05/21 | 20:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووهان الصينية تحظر أكل الحيوانات البرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/21 | 20:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ووهان الصينية تحظر أكل الحيوانات البرية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ووهان الصينية تحظر أكل الحيوانات البرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).