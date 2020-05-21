ترليون وتسعة مليارات حجم الديون التي بذمة شركات الاتصالات ولا احد ينتفض

2020/05/21 | 20:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري عن تحركات داخل القضاء العراقي لحسم موضوع الديون المترتبة على شركات الاتصالات والتي لم تسددها حتى الان.وقال الجبوري في تصريحات صحفية أن” ديون شركات الاتصالات في العراق بلغت نحو ترليون وتسعة مليارات”، منوها الى أن اكثرمن نصف المبلغ مترتب على شركة كوروك والمتبقي على اسيا سيل وزين العراق […]

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