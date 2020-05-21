الحشد الشعبي يتعقب فلول “داعش” في صحراء القائم

2020/05/21 | 20:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد نفذت قوات الحشد الشعبي، الخميس، عملية أمنية لتعقب خلايا فلول “ داعش” الإرهابي في صحراء قضاء القائم غربي الانبار.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، إن “قوة مشتركة من سرية إسناد فوج الفرات الأول والثاني والقائم الأول وحشد الغربية نفذت، اليوم، وبالاشتراك مع اللواء ٣٢ الفرقة الثامنة بالجيش العراقي عملية بحث وتفتيش […]

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