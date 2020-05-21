معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في ذي قار تتكلف بنقل ودفن متوفية بكورونا ” صور”

2020/05/21 | 20:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز باشرت معاونية الشهداء والمقاتلين في ذي قار، بنقل متوفية مصابة بكورونا ودفنها في النجف الأشرف.وقال إعلام الدائرة، لـ”العهد نيوز”، بأنه “تم إكمال عملية الغسل والتكفين والصلاة والدفن في مقبرة وادي السلام الجديدة”.

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