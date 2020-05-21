2020/05/21 | 20:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..أظهرت وثيقة، موقعة من ثمانية نواب عن محافظة البصرة يخولون فيها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اختيار شخصية كفوءة ونزيهة من العاملين في القطاع النفطي ليكون وزيرا للنفط.وحددت الوثيقة حق رئيس الوزراء في اختيار تشكيلته الحكومية بعيدا عن الضغوطات، فيما اشترط النواب الموقعون أن يكون الوزير من أبناء البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب عن البصرة يخولون الكاظمي حرية اختيار مرشح النفط) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب عن البصرة يخولون الكاظمي حرية اختيار مرشح النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).