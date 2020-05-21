هل لرامي مخلوف صلة بتجاهل الحكومة لشركة أجنحة الشام للطيران؟

2020/05/21 | 20:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت شركة “#أجنحة_الشام” للطيران بمبادرة إلى الحكومة السورية، تعرض فيها إعادة السوريين العالقين في الخارج بسبب #كورونا، ويأتي ذلك بعد انخفاض حجم تعامل الحكومة مع الشركة.وذكرت الشركة في بيان لها، نشره موقع (سيريانديز) أنها…

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